クォートセクション
通貨 / IBP
株に戻る

IBP: Installed Building Products Inc

263.74 USD 4.94 (1.91%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IBPの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり256.52の安値と264.80の高値で取引されました。

Installed Building Products Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBP News

1日のレンジ
256.52 264.80
1年のレンジ
150.86 279.99
以前の終値
258.80
始値
260.28
買値
263.74
買値
264.04
安値
256.52
高値
264.80
出来高
336
1日の変化
1.91%
1ヶ月の変化
4.85%
6ヶ月の変化
53.82%
1年の変化
7.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K