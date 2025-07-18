通貨 / IBP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IBP: Installed Building Products Inc
263.74 USD 4.94 (1.91%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IBPの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり256.52の安値と264.80の高値で取引されました。
Installed Building Products Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBP News
- Installed Building Products acquires Carolina Precision Fibers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $279.0
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $276.0
- Installed Building Products announces $51.5 million share repurchase agreement
- Installed Building Products: Hard To Justify Current Valuation
- DA Davidson downgrades Installed Building Products stock to Neutral
- Installed Building Products, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IBP)
- Installed Building Products, Inc. (IBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Installed Building Products stock price target raised by RBC Capital
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at 259.59 USD
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Installed Building Products (IBP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Installed Building Products Q2 2025 slides: diversification strategy drives record cash flow
- Installed Building earnings beat by $0.53, revenue topped estimates
- Installed Building Products reports 3.1% revenue increase in Q2
- Frontdoor (FTDR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Giverny Capital Asset Management Q2 2025 Letter
- Jefferies raises Installed Building Products stock price target to $175
1日のレンジ
256.52 264.80
1年のレンジ
150.86 279.99
- 以前の終値
- 258.80
- 始値
- 260.28
- 買値
- 263.74
- 買値
- 264.04
- 安値
- 256.52
- 高値
- 264.80
- 出来高
- 336
- 1日の変化
- 1.91%
- 1ヶ月の変化
- 4.85%
- 6ヶ月の変化
- 53.82%
- 1年の変化
- 7.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K