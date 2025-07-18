Divisas / IBP
IBP: Installed Building Products Inc
258.80 USD 4.60 (1.75%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IBP de hoy ha cambiado un -1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 255.13, mientras que el máximo ha alcanzado 273.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Installed Building Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.
Rango diario
255.13 273.82
Rango anual
150.86 279.99
- Cierres anteriores
- 263.40
- Open
- 263.53
- Bid
- 258.80
- Ask
- 259.10
- Low
- 255.13
- High
- 273.82
- Volumen
- 861
- Cambio diario
- -1.75%
- Cambio mensual
- 2.89%
- Cambio a 6 meses
- 50.94%
- Cambio anual
- 5.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B