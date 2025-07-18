CotizacionesSecciones
IBP: Installed Building Products Inc

258.80 USD 4.60 (1.75%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IBP de hoy ha cambiado un -1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 255.13, mientras que el máximo ha alcanzado 273.82.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Installed Building Products Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
255.13 273.82
Rango anual
150.86 279.99
Cierres anteriores
263.40
Open
263.53
Bid
258.80
Ask
259.10
Low
255.13
High
273.82
Volumen
861
Cambio diario
-1.75%
Cambio mensual
2.89%
Cambio a 6 meses
50.94%
Cambio anual
5.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B