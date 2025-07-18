Валюты / IBP
IBP: Installed Building Products Inc
263.40 USD 2.66 (1.02%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBP за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 256.97, а максимальная — 264.66.
Следите за динамикой Installed Building Products Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Installed Building Products acquires Carolina Precision Fibers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $279.0
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $276.0
- Installed Building Products announces $51.5 million share repurchase agreement
- Installed Building Products: Hard To Justify Current Valuation
- DA Davidson downgrades Installed Building Products stock to Neutral
- Installed Building Products, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IBP)
- Installed Building Products, Inc. (IBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Installed Building Products stock price target raised by RBC Capital
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at 259.59 USD
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Installed Building Products (IBP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Installed Building Products Q2 2025 slides: diversification strategy drives record cash flow
- Installed Building earnings beat by $0.53, revenue topped estimates
- Installed Building Products reports 3.1% revenue increase in Q2
- Frontdoor (FTDR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Giverny Capital Asset Management Q2 2025 Letter
- Jefferies raises Installed Building Products stock price target to $175
Дневной диапазон
256.97 264.66
Годовой диапазон
150.86 279.99
- Предыдущее закрытие
- 260.74
- Open
- 261.99
- Bid
- 263.40
- Ask
- 263.70
- Low
- 256.97
- High
- 264.66
- Объем
- 422
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 4.72%
- 6-месячное изменение
- 53.62%
- Годовое изменение
- 7.65%
