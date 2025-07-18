CotationsSections
IBP: Installed Building Products Inc

259.65 USD 4.09 (1.55%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IBP a changé de -1.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 254.10 et à un maximum de 263.02.

Suivez la dynamique Installed Building Products Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
254.10 263.02
Range Annuel
150.86 279.99
Clôture Précédente
263.74
Ouverture
262.41
Bid
259.65
Ask
259.95
Plus Bas
254.10
Plus Haut
263.02
Volume
708
Changement quotidien
-1.55%
Changement Mensuel
3.23%
Changement à 6 Mois
51.43%
Changement Annuel
6.11%
