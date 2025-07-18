통화 / IBP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
IBP: Installed Building Products Inc
259.65 USD 4.09 (1.55%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IBP 환율이 오늘 -1.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 254.10이고 고가는 263.02이었습니다.
Installed Building Products Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBP News
- Installed Building Products acquires Carolina Precision Fibers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $279.0
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $276.0
- Installed Building Products announces $51.5 million share repurchase agreement
- Installed Building Products: Hard To Justify Current Valuation
- DA Davidson downgrades Installed Building Products stock to Neutral
- Installed Building Products, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IBP)
- Installed Building Products, Inc. (IBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Installed Building Products stock price target raised by RBC Capital
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at 259.59 USD
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Installed Building Products (IBP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Installed Building Products Q2 2025 slides: diversification strategy drives record cash flow
- Installed Building earnings beat by $0.53, revenue topped estimates
- Installed Building Products reports 3.1% revenue increase in Q2
- Frontdoor (FTDR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Giverny Capital Asset Management Q2 2025 Letter
- Jefferies raises Installed Building Products stock price target to $175
일일 변동 비율
254.10 263.02
년간 변동
150.86 279.99
- 이전 종가
- 263.74
- 시가
- 262.41
- Bid
- 259.65
- Ask
- 259.95
- 저가
- 254.10
- 고가
- 263.02
- 볼륨
- 708
- 일일 변동
- -1.55%
- 월 변동
- 3.23%
- 6개월 변동
- 51.43%
- 년간 변동율
- 6.11%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K