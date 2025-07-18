Moedas / IBP
IBP: Installed Building Products Inc
256.52 USD 2.28 (0.88%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IBP para hoje mudou para -0.88%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 256.52 e o mais alto foi 260.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Installed Building Products Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IBP Notícias
- Installed Building Products acquires Carolina Precision Fibers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $279.0
- Stock Market Today: Indexes See Red After Jobs Report Jolt; Nvidia, Schwab Tumble (Live Coverage)
- Dow Jones Futures Fall; Nvidia Is Next Big Market Test After Powell-Led Rally
- Dow Jones Futures: Powell Drives Stock Market To Highs. Nvidia Earnings Up Next.
- Installed Building Products stock hits 52-week high at $276.0
- Installed Building Products announces $51.5 million share repurchase agreement
- Installed Building Products: Hard To Justify Current Valuation
- DA Davidson downgrades Installed Building Products stock to Neutral
- Installed Building Products, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IBP)
- Installed Building Products, Inc. (IBP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Installed Building Products stock price target raised by RBC Capital
- This Trade Desk Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Crocs (NASDAQ:CROX), Haemonetics (NYSE:HAE)
- Eli Lilly, Fortinet Lead Thursday Market Cap Stock Movers
- Installed Building Products stock hits 52-week high at 259.59 USD
- Applovin, Sunrun, Duolingo, Tutor Perini, Installed Building Products And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- Installed Building Products (IBP) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Installed Building Products Q2 2025 slides: diversification strategy drives record cash flow
- Installed Building earnings beat by $0.53, revenue topped estimates
- Installed Building Products reports 3.1% revenue increase in Q2
- Frontdoor (FTDR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- New Strong Sell Stocks for July 28th
- Giverny Capital Asset Management Q2 2025 Letter
- Jefferies raises Installed Building Products stock price target to $175
Faixa diária
256.52 260.28
Faixa anual
150.86 279.99
- Fechamento anterior
- 258.80
- Open
- 260.28
- Bid
- 256.52
- Ask
- 256.82
- Low
- 256.52
- High
- 260.28
- Volume
- 11
- Mudança diária
- -0.88%
- Mudança mensal
- 1.98%
- Mudança de 6 meses
- 49.61%
- Mudança anual
- 4.83%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh