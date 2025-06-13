IAT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares U.S. Regional Banks ETF hisse senedi 52.19 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 51.92 - 53.32 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 52.29 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1062 değerine ulaştı. IAT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares U.S. Regional Banks ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares U.S. Regional Banks ETF hisse senedi şu anda 52.19 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 5.16% ve USD değerlerini izler. IAT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

IAT hisse senedi nasıl alınır? iShares U.S. Regional Banks ETF hisselerini şu anki 52.19 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 52.19 ve Ask 52.49 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1062 ve günlük değişim oranı -1.14% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte IAT fiyat hareketlerini takip edin.

IAT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares U.S. Regional Banks ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 38.30 - 57.67 ve mevcut fiyatı 52.19 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 52.19 veya Ask 52.49 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.17% ve 6 aylık değişim oranı 19.67% değerlerini karşılaştırır. IAT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

iShares U.S. Regional Banks ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? iShares U.S. Regional Banks ETF hisse senedi yıllık olarak 57.67 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 38.30 - 57.67). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 52.29 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares U.S. Regional Banks ETF performansını takip edin.

iShares U.S. Regional Banks ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 38.30 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 52.19 ve hareket ettiği yıllık aralık 38.30 - 57.67 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki IAT fiyat hareketlerini izleyin.