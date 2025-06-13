KurseKategorien
Währungen / IAT
IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF

52.11 USD 0.18 (0.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAT hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.92 bis zu einem Hoch von 53.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares U.S. Regional Banks ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IAT heute?

Die Aktie von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) notiert heute bei 52.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.92 - 53.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.29 und das Handelsvolumen erreichte 848. Das Live-Chart von IAT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IAT Dividenden?

iShares U.S. Regional Banks ETF wird derzeit mit 52.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IAT zu verfolgen.

Wie kaufe ich IAT-Aktien?

Sie können Aktien von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) zum aktuellen Kurs von 52.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.11 oder 52.41 platziert, während 848 und -1.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IAT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IAT-Aktien?

Bei einer Investition in iShares U.S. Regional Banks ETF müssen die jährliche Spanne 38.30 - 57.67 und der aktuelle Kurs 52.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.33% und 19.49%, bevor sie Orders zu 52.11 oder 52.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IAT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Regional Banks ETF?

Der höchste Kurs von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) im vergangenen Jahr lag bei 57.67. Innerhalb von 38.30 - 57.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Regional Banks ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Regional Banks ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) im Laufe des Jahres betrug 38.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.11 und der Spanne 38.30 - 57.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IAT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IAT statt?

iShares U.S. Regional Banks ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.29 und 5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
51.92 53.32
Jahresspanne
38.30 57.67
Vorheriger Schlusskurs
52.29
Eröffnung
52.79
Bid
52.11
Ask
52.41
Tief
51.92
Hoch
53.32
Volumen
848
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
-0.33%
6-Monatsänderung
19.49%
Jahresänderung
5.00%
