- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF
Der Wechselkurs von IAT hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 51.92 bis zu einem Hoch von 53.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares U.S. Regional Banks ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAT News
- Why Is Comerica Stock Soaring Monday? - Comerica (NYSE:CMA)
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- IAT ETF: Rate Cuts Back In Play, Regional Banks Poised To Benefit (NYSEARCA:IAT)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT)?
- U.S. Banks Maintain Favorable Earnings While Confronting Economic Uncertainty
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Here’s why this is a golden age for banks — but some of their stocks may be too high
- Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: Q2 season, macro data may test equities
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- KBWR: High LTD Ratios, Weak Fundamentals Are Reasons To Avoid Small Regional Banks
- KRE: Fiscal Troubles Overshadow Macro Tailwinds For Regional Banks (NYSEARCA:KRE)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Even As Margins Expand, Tariffs Challenge U.S. Community Banks' Earnings Growth
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IAT heute?
Die Aktie von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) notiert heute bei 52.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 51.92 - 53.32 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 52.29 und das Handelsvolumen erreichte 848. Das Live-Chart von IAT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IAT Dividenden?
iShares U.S. Regional Banks ETF wird derzeit mit 52.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IAT zu verfolgen.
Wie kaufe ich IAT-Aktien?
Sie können Aktien von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) zum aktuellen Kurs von 52.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 52.11 oder 52.41 platziert, während 848 und -1.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IAT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IAT-Aktien?
Bei einer Investition in iShares U.S. Regional Banks ETF müssen die jährliche Spanne 38.30 - 57.67 und der aktuelle Kurs 52.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.33% und 19.49%, bevor sie Orders zu 52.11 oder 52.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IAT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Regional Banks ETF?
Der höchste Kurs von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) im vergangenen Jahr lag bei 57.67. Innerhalb von 38.30 - 57.67 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 52.29 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares U.S. Regional Banks ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares U.S. Regional Banks ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) im Laufe des Jahres betrug 38.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 52.11 und der Spanne 38.30 - 57.67 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IAT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IAT statt?
iShares U.S. Regional Banks ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 52.29 und 5.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.29
- Eröffnung
- 52.79
- Bid
- 52.11
- Ask
- 52.41
- Tief
- 51.92
- Hoch
- 53.32
- Volumen
- 848
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -0.33%
- 6-Monatsänderung
- 19.49%
- Jahresänderung
- 5.00%