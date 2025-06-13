报价部分
货币 / IAT
回到股票

IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF

52.11 USD 0.18 (0.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IAT汇率已更改-0.34%。当日，交易品种以低点51.92和高点53.32进行交易。

关注iShares U.S. Regional Banks ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IAT股票今天的价格是多少？

iShares U.S. Regional Banks ETF股票今天的定价为52.11。它在51.92 - 53.32范围内交易，昨天的收盘价为52.29，交易量达到848。IAT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares U.S. Regional Banks ETF股票是否支付股息？

iShares U.S. Regional Banks ETF目前的价值为52.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.00%和USD。实时查看图表以跟踪IAT走势。

如何购买IAT股票？

您可以以52.11的当前价格购买iShares U.S. Regional Banks ETF股票。订单通常设置在52.11或52.41附近，而848和-1.29%显示市场活动。立即关注IAT的实时图表更新。

如何投资IAT股票？

投资iShares U.S. Regional Banks ETF需要考虑年度范围38.30 - 57.67和当前价格52.11。许多人在以52.11或52.41下订单之前，会比较-0.33%和。实时查看IAT价格图表，了解每日变化。

iShares U.S. Regional Banks ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares U.S. Regional Banks ETF的最高价格是57.67。在38.30 - 57.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares U.S. Regional Banks ETF的绩效。

iShares U.S. Regional Banks ETF股票的最低价格是多少？

iShares U.S. Regional Banks ETF（IAT）的最低价格为38.30。将其与当前的52.11和38.30 - 57.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IAT股票是什么时候拆分的？

iShares U.S. Regional Banks ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.29和5.00%中可见。

日范围
51.92 53.32
年范围
38.30 57.67
前一天收盘价
52.29
开盘价
52.79
卖价
52.11
买价
52.41
最低价
51.92
最高价
53.32
交易量
848
日变化
-0.34%
月变化
-0.33%
6个月变化
19.49%
年变化
5.00%
06 十月, 星期一