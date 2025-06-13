КотировкиРазделы
Валюты / IAT
Назад в Рынок акций США

IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF

52.11 USD 0.18 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAT за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.92, а максимальная — 53.32.

Следите за динамикой iShares U.S. Regional Banks ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IAT

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IAT сегодня?

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) сегодня оценивается на уровне 52.11. Инструмент торгуется в пределах 51.92 - 53.32, вчерашнее закрытие составило 52.29, а торговый объем достиг 848. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Regional Banks ETF?

iShares U.S. Regional Banks ETF в настоящее время оценивается в 52.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения IAT на графике в реальном времени.

Как купить акции IAT?

Вы можете купить акции iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) по текущей цене 52.11. Ордера обычно размещаются около 52.11 или 52.41, тогда как 848 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IAT?

Инвестирование в iShares U.S. Regional Banks ETF предполагает учет годового диапазона 38.30 - 57.67 и текущей цены 52.11. Многие сравнивают -0.33% и 19.49% перед размещением ордеров на 52.11 или 52.41. Изучайте ежедневные изменения цены IAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Regional Banks ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) за последний год составила 57.67. Акции заметно колебались в пределах 38.30 - 57.67, сравнение с 52.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Regional Banks ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Regional Banks ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) за год составила 38.30. Сравнение с текущими 52.11 и 38.30 - 57.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IAT?

В прошлом iShares U.S. Regional Banks ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.29 и 5.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.92 53.32
Годовой диапазон
38.30 57.67
Предыдущее закрытие
52.29
Open
52.79
Bid
52.11
Ask
52.41
Low
51.92
High
53.32
Объем
848
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
-0.33%
6-месячное изменение
19.49%
Годовое изменение
5.00%
06 октября, понедельник