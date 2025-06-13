- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF
Курс IAT за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.92, а максимальная — 53.32.
Следите за динамикой iShares U.S. Regional Banks ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IAT
- Why Is Comerica Stock Soaring Monday? - Comerica (NYSE:CMA)
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- IAT ETF: Rate Cuts Back In Play, Regional Banks Poised To Benefit (NYSEARCA:IAT)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT)?
- U.S. Banks Maintain Favorable Earnings While Confronting Economic Uncertainty
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Here’s why this is a golden age for banks — but some of their stocks may be too high
- Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: Q2 season, macro data may test equities
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- KBWR: High LTD Ratios, Weak Fundamentals Are Reasons To Avoid Small Regional Banks
- KRE: Fiscal Troubles Overshadow Macro Tailwinds For Regional Banks (NYSEARCA:KRE)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Even As Margins Expand, Tariffs Challenge U.S. Community Banks' Earnings Growth
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IAT сегодня?
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) сегодня оценивается на уровне 52.11. Инструмент торгуется в пределах 51.92 - 53.32, вчерашнее закрытие составило 52.29, а торговый объем достиг 848. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Regional Banks ETF?
iShares U.S. Regional Banks ETF в настоящее время оценивается в 52.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.00% и USD. Отслеживайте движения IAT на графике в реальном времени.
Как купить акции IAT?
Вы можете купить акции iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) по текущей цене 52.11. Ордера обычно размещаются около 52.11 или 52.41, тогда как 848 и -1.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IAT?
Инвестирование в iShares U.S. Regional Banks ETF предполагает учет годового диапазона 38.30 - 57.67 и текущей цены 52.11. Многие сравнивают -0.33% и 19.49% перед размещением ордеров на 52.11 или 52.41. Изучайте ежедневные изменения цены IAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Regional Banks ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) за последний год составила 57.67. Акции заметно колебались в пределах 38.30 - 57.67, сравнение с 52.29 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Regional Banks ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Regional Banks ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) за год составила 38.30. Сравнение с текущими 52.11 и 38.30 - 57.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IAT?
В прошлом iShares U.S. Regional Banks ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.29 и 5.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.29
- Open
- 52.79
- Bid
- 52.11
- Ask
- 52.41
- Low
- 51.92
- High
- 53.32
- Объем
- 848
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -0.33%
- 6-месячное изменение
- 19.49%
- Годовое изменение
- 5.00%