IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF
A taxa do IAT para hoje mudou para -0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 51.92 e o mais alto foi 53.32.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares U.S. Regional Banks ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IAT hoje?
Hoje iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) está avaliado em 52.11. O instrumento é negociado dentro de 51.92 - 53.32, o fechamento de ontem foi 52.29, e o volume de negociação atingiu 848. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IAT em tempo real.
As ações de iShares U.S. Regional Banks ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares U.S. Regional Banks ETF está avaliado em 52.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.00% e USD. Monitore os movimentos de IAT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IAT?
Você pode comprar ações de iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) pelo preço atual 52.11. Ordens geralmente são executadas perto de 52.11 ou 52.41, enquanto 848 e -1.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IAT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IAT?
Investir em iShares U.S. Regional Banks ETF envolve considerar a faixa anual 38.30 - 57.67 e o preço atual 52.11. Muitos comparam -0.33% e 19.49% antes de enviar ordens em 52.11 ou 52.41. Estude as mudanças diárias de preço de IAT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares U.S. Regional Banks ETF?
O maior preço de iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) no último ano foi 57.67. As ações oscilaram bastante dentro de 38.30 - 57.67, e a comparação com 52.29 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares U.S. Regional Banks ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares U.S. Regional Banks ETF?
O menor preço de iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) no ano foi 38.30. A comparação com o preço atual 52.11 e 38.30 - 57.67 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IAT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IAT?
No passado iShares U.S. Regional Banks ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 52.29 e 5.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 52.29
- Open
- 52.79
- Bid
- 52.11
- Ask
- 52.41
- Low
- 51.92
- High
- 53.32
- Volume
- 848
- Mudança diária
- -0.34%
- Mudança mensal
- -0.33%
- Mudança de 6 meses
- 19.49%
- Mudança anual
- 5.00%