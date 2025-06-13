CotizacionesSecciones
IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF

52.11 USD 0.18 (0.34%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IAT de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.92, mientras que el máximo ha alcanzado 53.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares U.S. Regional Banks ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IAT hoy?

iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) se evalúa hoy en 52.11. El instrumento se negocia dentro de 51.92 - 53.32; el cierre de ayer ha sido 52.29 y el volumen comercial ha alcanzado 848. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IAT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares U.S. Regional Banks ETF?

iShares U.S. Regional Banks ETF se evalúa actualmente en 52.11. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.00% y USD. Monitoree los movimientos de IAT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IAT?

Puede comprar acciones de iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) al precio actual de 52.11. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 52.11 o 52.41, mientras que 848 y -1.29% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IAT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IAT?

Invertir en iShares U.S. Regional Banks ETF implica tener en cuenta el rango anual 38.30 - 57.67 y el precio actual 52.11. Muchos comparan -0.33% y 19.49% antes de colocar órdenes en 52.11 o 52.41. Estudie los cambios diarios de precios de IAT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares U.S. Regional Banks ETF?

El precio más alto de iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) en el último año ha sido 57.67. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.30 - 57.67, una comparación con 52.29 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares U.S. Regional Banks ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares U.S. Regional Banks ETF?

El precio más bajo de iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) para el año ha sido 38.30. La comparación con los actuales 52.11 y 38.30 - 57.67 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IAT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IAT?

En el pasado, iShares U.S. Regional Banks ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 52.29 y 5.00% después de las acciones corporativas.

Rango diario
51.92 53.32
Rango anual
38.30 57.67
Cierres anteriores
52.29
Open
52.79
Bid
52.11
Ask
52.41
Low
51.92
High
53.32
Volumen
848
Cambio diario
-0.34%
Cambio mensual
-0.33%
Cambio a 6 meses
19.49%
Cambio anual
5.00%
