IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF
Le taux de change de IAT a changé de 0.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 51.92 et à un maximum de 53.32.
Suivez la dynamique iShares U.S. Regional Banks ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAT Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IAT aujourd'hui ?
L'action iShares U.S. Regional Banks ETF est cotée à 52.66 aujourd'hui. Elle se négocie dans 51.92 - 53.32, a clôturé hier à 52.29 et son volume d'échange a atteint 442. Le graphique en temps réel du cours de IAT présente ces mises à jour.
L'action iShares U.S. Regional Banks ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares U.S. Regional Banks ETF est actuellement valorisé à 52.66. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IAT.
Comment acheter des actions IAT ?
Vous pouvez acheter des actions iShares U.S. Regional Banks ETF au cours actuel de 52.66. Les ordres sont généralement placés à proximité de 52.66 ou de 52.96, le 442 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IAT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IAT ?
Investir dans iShares U.S. Regional Banks ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.30 - 57.67 et le prix actuel 52.66. Beaucoup comparent 0.73% et 20.75% avant de passer des ordres à 52.66 ou 52.96. Consultez le graphique du cours de IAT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares U.S. Regional Banks ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares U.S. Regional Banks ETF l'année dernière était 57.67. Au cours de 38.30 - 57.67, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 52.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares U.S. Regional Banks ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares U.S. Regional Banks ETF ?
Le cours le plus bas de iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) sur l'année a été 38.30. Sa comparaison avec 52.66 et 38.30 - 57.67 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IAT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IAT a-t-elle été divisée ?
iShares U.S. Regional Banks ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 52.29 et 6.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 52.29
- Ouverture
- 52.79
- Bid
- 52.66
- Ask
- 52.96
- Plus Bas
- 51.92
- Plus Haut
- 53.32
- Volume
- 442
- Changement quotidien
- 0.71%
- Changement Mensuel
- 0.73%
- Changement à 6 Mois
- 20.75%
- Changement Annuel
- 6.11%