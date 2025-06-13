- 概要
IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF
IATの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり51.92の安値と53.32の高値で取引されました。
iShares U.S. Regional Banks ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IAT News
よくあるご質問
IAT株の現在の価格は？
iShares U.S. Regional Banks ETFの株価は本日52.11です。51.92 - 53.32内で取引され、前日の終値は52.29、取引量は848に達しました。IATのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares U.S. Regional Banks ETFの株は配当を出しますか？
iShares U.S. Regional Banks ETFの現在の価格は52.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.00%やUSDにも注目します。IATの動きはライブチャートで確認できます。
IAT株を買う方法は？
iShares U.S. Regional Banks ETFの株は現在52.11で購入可能です。注文は通常52.11または52.41付近で行われ、848や-1.29%が市場の動きを示します。IATの最新情報はライブチャートで確認できます。
IAT株に投資する方法は？
iShares U.S. Regional Banks ETFへの投資では、年間の値幅38.30 - 57.67と現在の52.11を考慮します。注文は多くの場合52.11や52.41で行われる前に、-0.33%や19.49%と比較されます。IATの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Regional Banks ETFの株の最高値は？
iShares U.S. Regional Banks ETFの過去1年の最高値は57.67でした。38.30 - 57.67内で株価は大きく変動し、52.29と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares U.S. Regional Banks ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares U.S. Regional Banks ETFの株の最低値は？
iShares U.S. Regional Banks ETF(IAT)の年間最安値は38.30でした。現在の52.11や38.30 - 57.67と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IATの動きはライブチャートで確認できます。
IATの株式分割はいつ行われましたか？
iShares U.S. Regional Banks ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、52.29、5.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 52.29
- 始値
- 52.79
- 買値
- 52.11
- 買値
- 52.41
- 安値
- 51.92
- 高値
- 53.32
- 出来高
- 848
- 1日の変化
- -0.34%
- 1ヶ月の変化
- -0.33%
- 6ヶ月の変化
- 19.49%
- 1年の変化
- 5.00%