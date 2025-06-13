- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF
Il tasso di cambio IAT ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.92 e ad un massimo di 53.32.
Segui le dinamiche di iShares U.S. Regional Banks ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAT News
- Why Is Comerica Stock Soaring Monday? - Comerica (NYSE:CMA)
- NYC Office Market Reality: Why Loan Maturities Matter Now
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Community Bank Earnings Stand Up To Tariffs For Now
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- IAT ETF: Rate Cuts Back In Play, Regional Banks Poised To Benefit (NYSEARCA:IAT)
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Should You Invest in the iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT)?
- U.S. Banks Maintain Favorable Earnings While Confronting Economic Uncertainty
- Financials Start Q2 ’25 Earnings With Bang; Expect Another Solid S&P 500 Earnings Quarter
- Here’s why this is a golden age for banks — but some of their stocks may be too high
- Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 weekly preview: Q2 season, macro data may test equities
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Markets Weekly Outlook - June U.S. NFP, Global PMIs And German Employment
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- KBWR: High LTD Ratios, Weak Fundamentals Are Reasons To Avoid Small Regional Banks
- KRE: Fiscal Troubles Overshadow Macro Tailwinds For Regional Banks (NYSEARCA:KRE)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Even As Margins Expand, Tariffs Challenge U.S. Community Banks' Earnings Growth
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IAT oggi?
Oggi le azioni iShares U.S. Regional Banks ETF sono prezzate a 52.66. Viene scambiato all'interno di 51.92 - 53.32, la chiusura di ieri è stata 52.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 442. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IAT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares U.S. Regional Banks ETF pagano dividendi?
iShares U.S. Regional Banks ETF è attualmente valutato a 52.66. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IAT.
Come acquistare azioni IAT?
Puoi acquistare azioni iShares U.S. Regional Banks ETF al prezzo attuale di 52.66. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.66 o 52.96, mentre 442 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IAT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IAT?
Investire in iShares U.S. Regional Banks ETF implica considerare l'intervallo annuale 38.30 - 57.67 e il prezzo attuale 52.66. Molti confrontano 0.73% e 20.75% prima di effettuare ordini su 52.66 o 52.96. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IAT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Regional Banks ETF?
Il prezzo massimo di iShares U.S. Regional Banks ETF nell'ultimo anno è stato 57.67. All'interno di 38.30 - 57.67, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Regional Banks ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Regional Banks ETF?
Il prezzo più basso di iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) nel corso dell'anno è stato 38.30. Confrontandolo con gli attuali 52.66 e 38.30 - 57.67 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IAT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IAT?
iShares U.S. Regional Banks ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.29 e 6.11%.
- Chiusura Precedente
- 52.29
- Apertura
- 52.79
- Bid
- 52.66
- Ask
- 52.96
- Minimo
- 51.92
- Massimo
- 53.32
- Volume
- 442
- Variazione giornaliera
- 0.71%
- Variazione Mensile
- 0.73%
- Variazione Semestrale
- 20.75%
- Variazione Annuale
- 6.11%