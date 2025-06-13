QuotazioniSezioni
Valute / IAT
IAT: iShares U.S. Regional Banks ETF

52.66 USD 0.37 (0.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IAT ha avuto una variazione del 0.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 51.92 e ad un massimo di 53.32.

Segui le dinamiche di iShares U.S. Regional Banks ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IAT oggi?

Oggi le azioni iShares U.S. Regional Banks ETF sono prezzate a 52.66. Viene scambiato all'interno di 51.92 - 53.32, la chiusura di ieri è stata 52.29 e il volume degli scambi ha raggiunto 442. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IAT mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares U.S. Regional Banks ETF pagano dividendi?

iShares U.S. Regional Banks ETF è attualmente valutato a 52.66. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IAT.

Come acquistare azioni IAT?

Puoi acquistare azioni iShares U.S. Regional Banks ETF al prezzo attuale di 52.66. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 52.66 o 52.96, mentre 442 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IAT sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IAT?

Investire in iShares U.S. Regional Banks ETF implica considerare l'intervallo annuale 38.30 - 57.67 e il prezzo attuale 52.66. Molti confrontano 0.73% e 20.75% prima di effettuare ordini su 52.66 o 52.96. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IAT con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares U.S. Regional Banks ETF?

Il prezzo massimo di iShares U.S. Regional Banks ETF nell'ultimo anno è stato 57.67. All'interno di 38.30 - 57.67, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 52.29 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares U.S. Regional Banks ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares U.S. Regional Banks ETF?

Il prezzo più basso di iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) nel corso dell'anno è stato 38.30. Confrontandolo con gli attuali 52.66 e 38.30 - 57.67 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IAT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IAT?

iShares U.S. Regional Banks ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 52.29 e 6.11%.

Intervallo Giornaliero
51.92 53.32
Intervallo Annuale
38.30 57.67
Chiusura Precedente
52.29
Apertura
52.79
Bid
52.66
Ask
52.96
Minimo
51.92
Massimo
53.32
Volume
442
Variazione giornaliera
0.71%
Variazione Mensile
0.73%
Variazione Semestrale
20.75%
Variazione Annuale
6.11%
