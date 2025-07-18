Dövizler / HWC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HWC: Hancock Whitney Corporation
63.67 USD 0.64 (1.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HWC fiyatı bugün -1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.37 ve Yüksek fiyatı olarak 64.28 aralığında işlem gördü.
Hancock Whitney Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWC haberleri
- Hancock Whitney Corp hissesi 64,31 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 64.31 USD
- Hancock Whitney (HWC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Hancock Whitney (HWC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Hancock Whitney stock price target raised to $73 by Raymond James
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- This is Why Hancock Whitney (HWC) is a Great Dividend Stock
- Hancock Whitney Trades Near 52-Week High: Should You Buy the Stock?
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.91 USD
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Synovus (SNV) Down 7.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Hancock Whitney (HWC) Could Be a Great Choice
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Cullen/Frost Q2 Earnings Top Estimates, Stock Slips on Cost Concerns
- UMB Financial Q2 Earnings Beat on Strong NII Growth, Expenses Rise Y/Y
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.9 USD
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hancock Whitney declares $0.45 quarterly dividend
- Popular Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income Growth Y/Y
- Regions Financial Q2 Earnings Beat on Solid NII & Fee Income, Stock Up
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- Bank OZK's Q2 Earnings Beat on Higher Fee Income & NII, Stock Up 1.5%
Günlük aralık
63.37 64.28
Yıllık aralık
43.89 64.66
- Önceki kapanış
- 64.31
- Açılış
- 64.28
- Satış
- 63.67
- Alış
- 63.97
- Düşük
- 63.37
- Yüksek
- 64.28
- Hacim
- 2.585 K
- Günlük değişim
- -1.00%
- Aylık değişim
- 2.76%
- 6 aylık değişim
- 22.44%
- Yıllık değişim
- 24.94%
21 Eylül, Pazar