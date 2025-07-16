КотировкиРазделы
HWC: Hancock Whitney Corporation

62.59 USD 0.48 (0.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HWC за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.85, а максимальная — 63.05.

Следите за динамикой Hancock Whitney Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
61.85 63.05
Годовой диапазон
43.89 64.25
Предыдущее закрытие
63.07
Open
62.91
Bid
62.59
Ask
62.89
Low
61.85
High
63.05
Объем
1.959 K
Дневное изменение
-0.76%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
20.37%
Годовое изменение
22.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.