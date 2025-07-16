Валюты / HWC
HWC: Hancock Whitney Corporation
62.59 USD 0.48 (0.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HWC за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.85, а максимальная — 63.05.
Следите за динамикой Hancock Whitney Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HWC
- Hancock Whitney (HWC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Hancock Whitney (HWC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Hancock Whitney stock price target raised to $73 by Raymond James
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- This is Why Hancock Whitney (HWC) is a Great Dividend Stock
- Hancock Whitney Trades Near 52-Week High: Should You Buy the Stock?
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.91 USD
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Synovus (SNV) Down 7.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Hancock Whitney (HWC) Could Be a Great Choice
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Cullen/Frost Q2 Earnings Top Estimates, Stock Slips on Cost Concerns
- UMB Financial Q2 Earnings Beat on Strong NII Growth, Expenses Rise Y/Y
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.9 USD
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hancock Whitney declares $0.45 quarterly dividend
- Popular Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income Growth Y/Y
- Regions Financial Q2 Earnings Beat on Solid NII & Fee Income, Stock Up
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- Bank OZK's Q2 Earnings Beat on Higher Fee Income & NII, Stock Up 1.5%
- Fifth Third Q2 Earnings Top Estimates on Higher NII & Fee Income
- DA Davidson raises Hancock Whitney stock price target to $67 on loan growth
Дневной диапазон
61.85 63.05
Годовой диапазон
43.89 64.25
- Предыдущее закрытие
- 63.07
- Open
- 62.91
- Bid
- 62.59
- Ask
- 62.89
- Low
- 61.85
- High
- 63.05
- Объем
- 1.959 K
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 20.37%
- Годовое изменение
- 22.82%
