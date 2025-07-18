Moedas / HWC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HWC: Hancock Whitney Corporation
63.27 USD 0.15 (0.24%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HWC para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.19 e o mais alto foi 63.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Hancock Whitney Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWC Notícias
- Ações da Hancock Whitney Corp atingem máxima de 52 semanas a US$ 64,31
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 64.31 USD
- Hancock Whitney (HWC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Hancock Whitney (HWC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Hancock Whitney stock price target raised to $73 by Raymond James
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- This is Why Hancock Whitney (HWC) is a Great Dividend Stock
- Hancock Whitney Trades Near 52-Week High: Should You Buy the Stock?
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.91 USD
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Synovus (SNV) Down 7.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Hancock Whitney (HWC) Could Be a Great Choice
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Cullen/Frost Q2 Earnings Top Estimates, Stock Slips on Cost Concerns
- UMB Financial Q2 Earnings Beat on Strong NII Growth, Expenses Rise Y/Y
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.9 USD
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hancock Whitney declares $0.45 quarterly dividend
- Popular Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income Growth Y/Y
- Regions Financial Q2 Earnings Beat on Solid NII & Fee Income, Stock Up
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- Bank OZK's Q2 Earnings Beat on Higher Fee Income & NII, Stock Up 1.5%
Faixa diária
63.19 63.50
Faixa anual
43.89 64.66
- Fechamento anterior
- 63.12
- Open
- 63.31
- Bid
- 63.27
- Ask
- 63.57
- Low
- 63.19
- High
- 63.50
- Volume
- 53
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- 2.11%
- Mudança de 6 meses
- 21.67%
- Mudança anual
- 24.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh