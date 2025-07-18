KurseKategorien
HWC: Hancock Whitney Corporation

64.31 USD 1.19 (1.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HWC hat sich für heute um 1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.19 bis zu einem Hoch von 64.37 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hancock Whitney Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
63.19 64.37
Jahresspanne
43.89 64.66
Vorheriger Schlusskurs
63.12
Eröffnung
63.31
Bid
64.31
Ask
64.61
Tief
63.19
Hoch
64.37
Volumen
2.027 K
Tagesänderung
1.89%
Monatsänderung
3.79%
6-Monatsänderung
23.67%
Jahresänderung
26.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K