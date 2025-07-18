Währungen / HWC
HWC: Hancock Whitney Corporation
64.31 USD 1.19 (1.89%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HWC hat sich für heute um 1.89% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.19 bis zu einem Hoch von 64.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hancock Whitney Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
63.19 64.37
Jahresspanne
43.89 64.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.12
- Eröffnung
- 63.31
- Bid
- 64.31
- Ask
- 64.61
- Tief
- 63.19
- Hoch
- 64.37
- Volumen
- 2.027 K
- Tagesänderung
- 1.89%
- Monatsänderung
- 3.79%
- 6-Monatsänderung
- 23.67%
- Jahresänderung
- 26.20%
