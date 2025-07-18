通貨 / HWC
HWC: Hancock Whitney Corporation
64.31 USD 1.19 (1.89%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HWCの今日の為替レートは、1.89%変化しました。日中、通貨は1あたり63.19の安値と64.37の高値で取引されました。
Hancock Whitney Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HWC News
- ハンコック・ホイットニー株、64.31ドルで52週高値を記録
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 64.31 USD
- Hancock Whitney (HWC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Hancock Whitney (HWC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Hancock Whitney stock price target raised to $73 by Raymond James
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- This is Why Hancock Whitney (HWC) is a Great Dividend Stock
- Hancock Whitney Trades Near 52-Week High: Should You Buy the Stock?
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.91 USD
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Synovus (SNV) Down 7.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Hancock Whitney (HWC) Could Be a Great Choice
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Cullen/Frost Q2 Earnings Top Estimates, Stock Slips on Cost Concerns
- UMB Financial Q2 Earnings Beat on Strong NII Growth, Expenses Rise Y/Y
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.9 USD
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hancock Whitney declares $0.45 quarterly dividend
- Popular Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income Growth Y/Y
- Regions Financial Q2 Earnings Beat on Solid NII & Fee Income, Stock Up
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- Bank OZK's Q2 Earnings Beat on Higher Fee Income & NII, Stock Up 1.5%
1日のレンジ
63.19 64.37
1年のレンジ
43.89 64.66
- 以前の終値
- 63.12
- 始値
- 63.31
- 買値
- 64.31
- 買値
- 64.61
- 安値
- 63.19
- 高値
- 64.37
- 出来高
- 2.027 K
- 1日の変化
- 1.89%
- 1ヶ月の変化
- 3.79%
- 6ヶ月の変化
- 23.67%
- 1年の変化
- 26.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K