통화 / HWC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HWC: Hancock Whitney Corporation
63.67 USD 0.64 (1.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HWC 환율이 오늘 -1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.37이고 고가는 64.28이었습니다.
Hancock Whitney Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HWC News
- Hancock Whitney, 52주 신고가 경신…주당 64.31달러
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 64.31 USD
- Hancock Whitney (HWC) Upgraded to Buy: Here's Why
- Hancock Whitney (HWC) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Hancock Whitney stock price target raised to $73 by Raymond James
- HTH Shares Hit 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- This is Why Hancock Whitney (HWC) is a Great Dividend Stock
- Hancock Whitney Trades Near 52-Week High: Should You Buy the Stock?
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.91 USD
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Synovus (SNV) Down 7.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Hancock Whitney (HWC) Could Be a Great Choice
- LendingTree Q2 Earnings Surpass Estimates, EBITDA Improves Y/Y
- Cullen/Frost Q2 Earnings Top Estimates, Stock Slips on Cost Concerns
- UMB Financial Q2 Earnings Beat on Strong NII Growth, Expenses Rise Y/Y
- Hancock Whitney Corp stock hits 52-week high at 62.9 USD
- Sallie Mae Q2 Earnings Miss Estimates, Expenses & Provisions Rise Y/Y
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Hancock Whitney declares $0.45 quarterly dividend
- Popular Q2 Earnings Beat on Strong NII & Fee Income Growth Y/Y
- Regions Financial Q2 Earnings Beat on Solid NII & Fee Income, Stock Up
- Webster Financial Tops Q2 Earnings on Higher Fee Income, Stock Gains
- FNB Stock Up 2.3% as Q2 Earnings Beat on Higher NII, Provisions Rise
- Bank OZK's Q2 Earnings Beat on Higher Fee Income & NII, Stock Up 1.5%
일일 변동 비율
63.37 64.28
년간 변동
43.89 64.66
- 이전 종가
- 64.31
- 시가
- 64.28
- Bid
- 63.67
- Ask
- 63.97
- 저가
- 63.37
- 고가
- 64.28
- 볼륨
- 2.585 K
- 일일 변동
- -1.00%
- 월 변동
- 2.76%
- 6개월 변동
- 22.44%
- 년간 변동율
- 24.94%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K