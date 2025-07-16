货币 / HWC
HWC: Hancock Whitney Corporation
63.47 USD 0.88 (1.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HWC汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点62.62和高点63.59进行交易。
关注Hancock Whitney Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
62.62 63.59
年范围
43.89 64.25
- 前一天收盘价
- 62.59
- 开盘价
- 62.93
- 卖价
- 63.47
- 买价
- 63.77
- 最低价
- 62.62
- 最高价
- 63.59
- 交易量
- 124
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 2.44%
- 6个月变化
- 22.06%
- 年变化
- 24.55%
