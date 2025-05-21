Dövizler / HRI
HRI: Herc Holdings Inc
119.08 USD 9.07 (7.08%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HRI fiyatı bugün -7.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 118.91 ve Yüksek fiyatı olarak 127.50 aralığında işlem gördü.
Herc Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HRI haberleri
Günlük aralık
118.91 127.50
Yıllık aralık
96.18 246.88
- Önceki kapanış
- 128.15
- Açılış
- 127.50
- Satış
- 119.08
- Alış
- 119.38
- Düşük
- 118.91
- Yüksek
- 127.50
- Hacim
- 1.781 K
- Günlük değişim
- -7.08%
- Aylık değişim
- -7.13%
- 6 aylık değişim
- -9.71%
- Yıllık değişim
- -25.06%
21 Eylül, Pazar