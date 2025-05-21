Валюты / HRI
HRI: Herc Holdings Inc
132.14 USD 2.92 (2.26%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HRI за сегодня изменился на 2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.07, а максимальная — 132.98.
Следите за динамикой Herc Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HRI
- Herc Holdings Inc. (HRI) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- Herc Holdings: Pain After Winning The H&E Equipment Bidding Race (NYSE:HRI)
- Herc Holdings на конференции Morgan Stanley: стратегический рост и вызовы
- Herc Holdings at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth and Challenges
- Herc Holdings amends receivables financing agreement, extends maturity to 2026
- United Rentals stock price target raised to $1,075 by KeyBanc on data center growth
- Herc Holdings declares quarterly dividend of $0.70 per share
- UnitedHealth, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Eli Lilly, UnitedHealth among Tuesday’s market cap stock movers
- Herc Holdings (HRI) Q2 Earnings Beat Estimates
- Herc Holdings revenue tops estimates as H&E acquisition boosts Q2 results
- Herc Revenue Jumps 18% in Fiscal Q2
- Herc Holdings Q2 2025 slides: Revenue grows 18% amid H&E acquisition integration
- Earnings Preview: AerCap (AER) Q2 Earnings Expected to Decline
- Zacks Investment Ideas feature highlights: United Rentals and Herc
- Earnings Preview: Herc Holdings (HRI) Q2 Earnings Expected to Decline
- Best Stocks to Buy on the Dip: URI Stands Out Before Earnings
- Margin Pressures And The Path Forward For Herc Holdings Stock (NYSE:HRI)
- H&E Equipment Services receives ’BB’ rating upgrade at S&P
- h&e equipment services becomes wholly owned by herc holdings
- Herc Holdings completes H&E Equipment acquisition
- Goldman Sachs: Machinery supply is improving for the first time in three years
- United Rentals: Compounded Growth And An Intangible Moat (NYSE:URI)
- H&E Equipment soars 71% following InvestingPro’s October Fair Value alert
Дневной диапазон
126.07 132.98
Годовой диапазон
96.18 246.88
- Предыдущее закрытие
- 129.22
- Open
- 129.10
- Bid
- 132.14
- Ask
- 132.44
- Low
- 126.07
- High
- 132.98
- Объем
- 790
- Дневное изменение
- 2.26%
- Месячное изменение
- 3.06%
- 6-месячное изменение
- 0.19%
- Годовое изменение
- -16.84%
