HRI: Herc Holdings Inc

128.15 USD 0.47 (0.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HRI hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.00 bis zu einem Hoch von 131.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Herc Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
127.00 131.59
Jahresspanne
96.18 246.88
Vorheriger Schlusskurs
127.68
Eröffnung
131.07
Bid
128.15
Ask
128.45
Tief
127.00
Hoch
131.59
Volumen
1.295 K
Tagesänderung
0.37%
Monatsänderung
-0.05%
6-Monatsänderung
-2.84%
Jahresänderung
-19.35%
