Währungen / HRI
HRI: Herc Holdings Inc
128.15 USD 0.47 (0.37%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HRI hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.00 bis zu einem Hoch von 131.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Herc Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HRI News
Tagesspanne
127.00 131.59
Jahresspanne
96.18 246.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 127.68
- Eröffnung
- 131.07
- Bid
- 128.15
- Ask
- 128.45
- Tief
- 127.00
- Hoch
- 131.59
- Volumen
- 1.295 K
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- -0.05%
- 6-Monatsänderung
- -2.84%
- Jahresänderung
- -19.35%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K