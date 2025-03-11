FiyatlarBölümler
Dövizler / HPKEW
Geri dön - Hisse senetleri

HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant

0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HPKEW fiyatı bugün -70.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0404 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1146 aralığında işlem gördü.

HighPeak Energy Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HPKEW haberleri

Günlük aralık
0.0404 0.1146
Yıllık aralık
0.0005 6.3100
Önceki kapanış
0.1368
Açılış
0.1095
Satış
0.0404
Alış
0.0434
Düşük
0.0404
Yüksek
0.1146
Hacim
39
Günlük değişim
-70.47%
Aylık değişim
292.23%
6 aylık değişim
-98.32%
Yıllık değişim
-99.10%
21 Eylül, Pazar