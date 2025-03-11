Dövizler / HPKEW
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HPKEW fiyatı bugün -70.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0404 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1146 aralığında işlem gördü.
HighPeak Energy Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HPKEW haberleri
- HighPeak Energy: Debt Covenants Relaxed (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy: A Far More Mature Company Just Above The Going Public Price (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy: Costs Decline And A Traditional Capital Structure Lies Ahead (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
Günlük aralık
0.0404 0.1146
Yıllık aralık
0.0005 6.3100
- Önceki kapanış
- 0.1368
- Açılış
- 0.1095
- Satış
- 0.0404
- Alış
- 0.0434
- Düşük
- 0.0404
- Yüksek
- 0.1146
- Hacim
- 39
- Günlük değişim
- -70.47%
- Aylık değişim
- 292.23%
- 6 aylık değişim
- -98.32%
- Yıllık değişim
- -99.10%
21 Eylül, Pazar