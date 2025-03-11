货币 / HPKEW
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HPKEW汇率已更改-70.47%。当日，交易品种以低点0.0404和高点0.1146进行交易。
关注HighPeak Energy Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HPKEW新闻
- HighPeak Energy: Debt Covenants Relaxed (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy: A Far More Mature Company Just Above The Going Public Price (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy: Costs Decline And A Traditional Capital Structure Lies Ahead (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
日范围
0.0404 0.1146
年范围
0.0005 6.3100
- 前一天收盘价
- 0.1368
- 开盘价
- 0.1095
- 卖价
- 0.0404
- 买价
- 0.0434
- 最低价
- 0.0404
- 最高价
- 0.1146
- 交易量
- 39
- 日变化
- -70.47%
- 月变化
- 292.23%
- 6个月变化
- -98.32%
- 年变化
- -99.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值