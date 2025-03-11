通貨 / HPKEW
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HPKEWの今日の為替レートは、-70.47%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0404の安値と0.1146の高値で取引されました。
HighPeak Energy Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.0404 0.1146
1年のレンジ
0.0005 6.3100
- 以前の終値
- 0.1368
- 始値
- 0.1095
- 買値
- 0.0404
- 買値
- 0.0434
- 安値
- 0.0404
- 高値
- 0.1146
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- -70.47%
- 1ヶ月の変化
- 292.23%
- 6ヶ月の変化
- -98.32%
- 1年の変化
- -99.10%
