Valute / HPKEW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HPKEW ha avuto una variazione del -70.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0404 e ad un massimo di 0.1146.
Segui le dinamiche di HighPeak Energy Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HPKEW News
- HighPeak Energy: Debt Covenants Relaxed (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy: A Far More Mature Company Just Above The Going Public Price (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy: Costs Decline And A Traditional Capital Structure Lies Ahead (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
Intervallo Giornaliero
0.0404 0.1146
Intervallo Annuale
0.0005 6.3100
- Chiusura Precedente
- 0.1368
- Apertura
- 0.1095
- Bid
- 0.0404
- Ask
- 0.0434
- Minimo
- 0.0404
- Massimo
- 0.1146
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- -70.47%
- Variazione Mensile
- 292.23%
- Variazione Semestrale
- -98.32%
- Variazione Annuale
- -99.10%
21 settembre, domenica