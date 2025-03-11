QuotazioniSezioni
Valute / HPKEW
Tornare a Azioni

HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant

0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HPKEW ha avuto una variazione del -70.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0404 e ad un massimo di 0.1146.

Segui le dinamiche di HighPeak Energy Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HPKEW News

Intervallo Giornaliero
0.0404 0.1146
Intervallo Annuale
0.0005 6.3100
Chiusura Precedente
0.1368
Apertura
0.1095
Bid
0.0404
Ask
0.0434
Minimo
0.0404
Massimo
0.1146
Volume
39
Variazione giornaliera
-70.47%
Variazione Mensile
292.23%
Variazione Semestrale
-98.32%
Variazione Annuale
-99.10%
21 settembre, domenica