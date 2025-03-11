Divisas / HPKEW
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HPKEW de hoy ha cambiado un -70.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0404, mientras que el máximo ha alcanzado 0.1146.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HighPeak Energy Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
0.0404 0.1146
Rango anual
0.0005 6.3100
- Cierres anteriores
- 0.1368
- Open
- 0.1095
- Bid
- 0.0404
- Ask
- 0.0434
- Low
- 0.0404
- High
- 0.1146
- Volumen
- 39
- Cambio diario
- -70.47%
- Cambio mensual
- 292.23%
- Cambio a 6 meses
- -98.32%
- Cambio anual
- -99.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B