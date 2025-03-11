Moedas / HPKEW
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HPKEW para hoje mudou para -70.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0404 e o mais alto foi 0.1146.
Veja a dinâmica do par de moedas HighPeak Energy Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
0.0404 0.1146
Faixa anual
0.0005 6.3100
- Fechamento anterior
- 0.1368
- Open
- 0.1095
- Bid
- 0.0404
- Ask
- 0.0434
- Low
- 0.0404
- High
- 0.1146
- Volume
- 39
- Mudança diária
- -70.47%
- Mudança mensal
- 292.23%
- Mudança de 6 meses
- -98.32%
- Mudança anual
- -99.10%
