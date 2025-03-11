Currencies / HPKEW
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
HPKEW exchange rate has changed by -70.47% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 0.0404 and at a high of 0.1146.
Follow HighPeak Energy Inc - Warrant dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
HPKEW News
- HighPeak Energy: Debt Covenants Relaxed (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy: A Far More Mature Company Just Above The Going Public Price (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy: Costs Decline And A Traditional Capital Structure Lies Ahead (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
Daily Range
0.0404 0.1146
Year Range
0.0005 6.3100
- Previous Close
- 0.1368
- Open
- 0.1095
- Bid
- 0.0404
- Ask
- 0.0434
- Low
- 0.0404
- High
- 0.1146
- Volume
- 39
- Daily Change
- -70.47%
- Month Change
- 292.23%
- 6 Months Change
- -98.32%
- Year Change
- -99.10%
