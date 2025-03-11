QuotesSections
Currencies / HPKEW
Back to US Stock Market

HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant

0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

HPKEW exchange rate has changed by -70.47% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 0.0404 and at a high of 0.1146.

Follow HighPeak Energy Inc - Warrant dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Full Screen Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HPKEW News

Daily Range
0.0404 0.1146
Year Range
0.0005 6.3100
Previous Close
0.1368
Open
0.1095
Bid
0.0404
Ask
0.0434
Low
0.0404
High
0.1146
Volume
39
Daily Change
-70.47%
Month Change
292.23%
6 Months Change
-98.32%
Year Change
-99.10%
17 September, Wednesday
12:30
USD
Housing Starts
Act
Fcst
1.322 M
Prev
1.428 M
12:30
USD
Building Permits
Act
Fcst
1.394 M
Prev
1.354 M
12:30
USD
Housing Starts m/m
Act
Fcst
-6.4%
Prev
5.2%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
-1.708 M
Prev
3.939 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
0.154 M
Prev
-0.365 M
18:00
USD
FOMC Statement
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
FOMC Economic Projections
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Fed Interest Rate Decision
Act
Fcst
Prev
4.50%
18:30
USD
FOMC Press Conference
Act
Fcst
Prev