HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant

0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HPKEW a changé de -70.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0404 et à un maximum de 0.1146.

Suivez la dynamique HighPeak Energy Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0404 0.1146
Range Annuel
0.0005 6.3100
Clôture Précédente
0.1368
Ouverture
0.1095
Bid
0.0404
Ask
0.0434
Plus Bas
0.0404
Plus Haut
0.1146
Volume
39
Changement quotidien
-70.47%
Changement Mensuel
292.23%
Changement à 6 Mois
-98.32%
Changement Annuel
-99.10%
20 septembre, samedi