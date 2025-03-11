Währungen / HPKEW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HPKEW hat sich für heute um -70.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0404 bis zu einem Hoch von 0.1146 gehandelt.
Verfolgen Sie die HighPeak Energy Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
HPKEW News
- HighPeak Energy: Debt Covenants Relaxed (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy: A Far More Mature Company Just Above The Going Public Price (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy: Costs Decline And A Traditional Capital Structure Lies Ahead (NASDAQ:HPK)
- HighPeak Energy, Inc. (HPK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- HighPeak Energy, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:HPK)
Tagesspanne
0.0404 0.1146
Jahresspanne
0.0005 6.3100
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.1368
- Eröffnung
- 0.1095
- Bid
- 0.0404
- Ask
- 0.0434
- Tief
- 0.0404
- Hoch
- 0.1146
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -70.47%
- Monatsänderung
- 292.23%
- 6-Monatsänderung
- -98.32%
- Jahresänderung
- -99.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K