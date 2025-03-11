KurseKategorien
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant

0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HPKEW hat sich für heute um -70.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0404 bis zu einem Hoch von 0.1146 gehandelt.

Verfolgen Sie die HighPeak Energy Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0404 0.1146
Jahresspanne
0.0005 6.3100
Vorheriger Schlusskurs
0.1368
Eröffnung
0.1095
Bid
0.0404
Ask
0.0434
Tief
0.0404
Hoch
0.1146
Volumen
39
Tagesänderung
-70.47%
Monatsänderung
292.23%
6-Monatsänderung
-98.32%
Jahresänderung
-99.10%
