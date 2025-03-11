Валюты / HPKEW
HPKEW: HighPeak Energy Inc - Warrant
0.0404 USD 0.0964 (70.47%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HPKEW за сегодня изменился на -70.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0404, а максимальная — 0.1146.
Следите за динамикой HighPeak Energy Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0404 0.1146
Годовой диапазон
0.0005 6.3100
- Предыдущее закрытие
- 0.1368
- Open
- 0.1095
- Bid
- 0.0404
- Ask
- 0.0434
- Low
- 0.0404
- High
- 0.1146
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -70.47%
- Месячное изменение
- 292.23%
- 6-месячное изменение
- -98.32%
- Годовое изменение
- -99.10%
