HMY: Harmony Gold Mining Company Limited

16.86 USD 1.92 (12.85%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HMY fiyatı bugün 12.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.31 ve Yüksek fiyatı olarak 16.87 aralığında işlem gördü.

Harmony Gold Mining Company Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
15.31 16.87
Yıllık aralık
7.97 18.77
Önceki kapanış
14.94
Açılış
15.33
Satış
16.86
Alış
17.16
Düşük
15.31
Yüksek
16.87
Hacim
14.742 K
Günlük değişim
12.85%
Aylık değişim
19.57%
6 aylık değişim
13.38%
Yıllık değişim
60.11%
21 Eylül, Pazar