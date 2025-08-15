КотировкиРазделы
HMY: Harmony Gold Mining Company Limited

14.99 USD 0.04 (0.27%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HMY за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.73, а максимальная — 15.34.

Следите за динамикой Harmony Gold Mining Company Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.73 15.34
Годовой диапазон
7.97 18.77
Предыдущее закрытие
15.03
Open
15.23
Bid
14.99
Ask
15.29
Low
14.73
High
15.34
Объем
10.625 K
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
6.31%
6-месячное изменение
0.81%
Годовое изменение
42.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.