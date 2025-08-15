Валюты / HMY
HMY: Harmony Gold Mining Company Limited
14.99 USD 0.04 (0.27%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HMY за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.73, а максимальная — 15.34.
Следите за динамикой Harmony Gold Mining Company Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HMY
Дневной диапазон
14.73 15.34
Годовой диапазон
7.97 18.77
- Предыдущее закрытие
- 15.03
- Open
- 15.23
- Bid
- 14.99
- Ask
- 15.29
- Low
- 14.73
- High
- 15.34
- Объем
- 10.625 K
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 6.31%
- 6-месячное изменение
- 0.81%
- Годовое изменение
- 42.36%
