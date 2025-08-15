CotationsSections
HMY: Harmony Gold Mining Company Limited

16.86 USD 1.92 (12.85%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HMY a changé de 12.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.31 et à un maximum de 16.87.

Suivez la dynamique Harmony Gold Mining Company Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
15.31 16.87
Range Annuel
7.97 18.77
Clôture Précédente
14.94
Ouverture
15.33
Bid
16.86
Ask
17.16
Plus Bas
15.31
Plus Haut
16.87
Volume
14.742 K
Changement quotidien
12.85%
Changement Mensuel
19.57%
Changement à 6 Mois
13.38%
Changement Annuel
60.11%
