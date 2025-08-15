통화 / HMY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HMY: Harmony Gold Mining Company Limited
16.86 USD 1.92 (12.85%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HMY 환율이 오늘 12.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.31이고 고가는 16.87이었습니다.
Harmony Gold Mining Company Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HMY News
- Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:HMY) 2025-09-15
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- Operational Disruptions Hurt HMY's Production: More Challenges Ahead?
- Harmony Gold: Bright Future Gold, Potentially Copper At Attractive Price (Upgrade) (HMY)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- Harmony Gold's Rising Costs: Can Margins Withstand the Pressure?
- US stock futures slip on caution ahead of the week’s key data releases
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- HMY's FY25 Earnings and Sales Rise Y/Y, Production Decreases
- HMY or FNV: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Down 6.3% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Harmony Gold (HMY)
- Top 3 Materials Stocks That Are Set To Fly This Month - Harmony Gold Mining Co (NYSE:HMY), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Here's How to Play Harmony Gold Stock Before FY25 Earnings Release
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Harmony Gold (HMY) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Best Growth Stocks to Buy for August 19th
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- Zacks Market Edge Highlights: GDX, RING, Newmont, Agnico Eagle Mines and Harmony Gold Mining
일일 변동 비율
15.31 16.87
년간 변동
7.97 18.77
- 이전 종가
- 14.94
- 시가
- 15.33
- Bid
- 16.86
- Ask
- 17.16
- 저가
- 15.31
- 고가
- 16.87
- 볼륨
- 14.742 K
- 일일 변동
- 12.85%
- 월 변동
- 19.57%
- 6개월 변동
- 13.38%
- 년간 변동율
- 60.11%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K