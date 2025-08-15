Moedas / HMY
HMY: Harmony Gold Mining Company Limited
14.72 USD 0.17 (1.14%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HMY para hoje mudou para -1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.66 e o mais alto foi 15.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Harmony Gold Mining Company Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HMY Notícias
- Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) Presents at Mining Forum Americas 2025 - Slideshow (NYSE:HMY) 2025-09-15
- Harmony Gold Stock Trading Cheaper Than Industry: Buy, Sell or Hold?
- Operational Disruptions Hurt HMY's Production: More Challenges Ahead?
- Harmony Gold: Bright Future Gold, Potentially Copper At Attractive Price (Upgrade) (HMY)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Agnico Eagle Mines, Idaho Strategic Resources, Harmony Gold Mining and Gold Fields
- 4 Top-Ranked Gold Stocks to Buy as Prices Hit Record Highs
- Harmony Gold's Rising Costs: Can Margins Withstand the Pressure?
- US stock futures slip on caution ahead of the week’s key data releases
- Harmony Gold Mining ADR Scores Relative Strength Rating Upgrade; Hits Key Benchmark
- HMY's FY25 Earnings and Sales Rise Y/Y, Production Decreases
- HMY or FNV: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Down 6.3% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Harmony Gold (HMY)
- Top 3 Materials Stocks That Are Set To Fly This Month - Harmony Gold Mining Co (NYSE:HMY), Bioceres Crop Solutions (NASDAQ:BIOX)
- Dutch Bros Climbs Onto 2 Top Stock Lists, APi Hits A Record High: Check Out These And Others Just Added To IBD Watchlists
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- Here's How to Play Harmony Gold Stock Before FY25 Earnings Release
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- Stock Market Week Ahead: Nvidia, Dollar Stores And Canada's Big 5 Banks
- Harmony Gold (HMY) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Best Growth Stocks to Buy for August 19th
- New Strong Buy Stocks for August 18th
- Zacks Market Edge Highlights: GDX, RING, Newmont, Agnico Eagle Mines and Harmony Gold Mining
Faixa diária
14.66 15.02
Faixa anual
7.97 18.77
- Fechamento anterior
- 14.89
- Open
- 14.96
- Bid
- 14.72
- Ask
- 15.02
- Low
- 14.66
- High
- 15.02
- Volume
- 749
- Mudança diária
- -1.14%
- Mudança mensal
- 4.40%
- Mudança de 6 meses
- -1.01%
- Mudança anual
- 39.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh