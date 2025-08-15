クォートセクション
通貨 / HMY
株に戻る

HMY: Harmony Gold Mining Company Limited

14.94 USD 0.05 (0.34%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HMYの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり14.66の安値と15.02の高値で取引されました。

Harmony Gold Mining Company Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HMY News

1日のレンジ
14.66 15.02
1年のレンジ
7.97 18.77
以前の終値
14.89
始値
14.96
買値
14.94
買値
15.24
安値
14.66
高値
15.02
出来高
8.017 K
1日の変化
0.34%
1ヶ月の変化
5.96%
6ヶ月の変化
0.47%
1年の変化
41.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K