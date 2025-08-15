货币 / HMY
HMY: Harmony Gold Mining Company Limited
15.05 USD 0.06 (0.40%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HMY汇率已更改0.40%。当日，交易品种以低点14.64和高点15.06进行交易。
关注Harmony Gold Mining Company Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.64 15.06
年范围
7.97 18.77
- 前一天收盘价
- 14.99
- 开盘价
- 14.71
- 卖价
- 15.05
- 买价
- 15.35
- 最低价
- 14.64
- 最高价
- 15.06
- 交易量
- 1.774 K
- 日变化
- 0.40%
- 月变化
- 6.74%
- 6个月变化
- 1.21%
- 年变化
- 42.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值