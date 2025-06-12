FiyatlarBölümler
Dövizler / HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc

37.32 USD 0.03 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HIPO fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.87 ve Yüksek fiyatı olarak 37.61 aralığında işlem gördü.

Hippo Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
36.87 37.61
Yıllık aralık
15.74 38.97
Önceki kapanış
37.29
Açılış
37.34
Satış
37.32
Alış
37.62
Düşük
36.87
Yüksek
37.61
Hacim
135
Günlük değişim
0.08%
Aylık değişim
11.74%
6 aylık değişim
46.70%
Yıllık değişim
122.14%
21 Eylül, Pazar