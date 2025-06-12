Dövizler / HIPO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
HIPO: Hippo Holdings Inc
37.32 USD 0.03 (0.08%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HIPO fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.87 ve Yüksek fiyatı olarak 37.61 aralığında işlem gördü.
Hippo Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIPO haberleri
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Baldwin 75 milyon dolar ek kredi alırken mevcut borcunu yeniden fiyatlandırdı
- Hippo Holdings CEO McCathron sells $92k in shares
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Wall Street Analysts See a 26.6% Upside in Hippo Holdings (HIPO): Can the Stock Really Move This High?
- Hippo stock price target raised to $40 from $35 at JMP on profitability
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hippo (HIPO) Q2 Profit Surges 103%
- MetLife to Report Q2 Earnings: What Do Key Estimates Say?
- Enact Holdings, Inc. (ACT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- B.Riley initiates coverage on Hippo Holdings stock with Buy rating
- Hippo Holdings CEO sells $73,197 in stock
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
Günlük aralık
36.87 37.61
Yıllık aralık
15.74 38.97
- Önceki kapanış
- 37.29
- Açılış
- 37.34
- Satış
- 37.32
- Alış
- 37.62
- Düşük
- 36.87
- Yüksek
- 37.61
- Hacim
- 135
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- 11.74%
- 6 aylık değişim
- 46.70%
- Yıllık değişim
- 122.14%
21 Eylül, Pazar