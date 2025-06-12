QuotazioniSezioni
HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc

37.32 USD 0.03 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HIPO ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.87 e ad un massimo di 37.61.

Segui le dinamiche di Hippo Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
36.87 37.61
Intervallo Annuale
15.74 38.97
Chiusura Precedente
37.29
Apertura
37.34
Bid
37.32
Ask
37.62
Minimo
36.87
Massimo
37.61
Volume
135
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
11.74%
Variazione Semestrale
46.70%
Variazione Annuale
122.14%
20 settembre, sabato