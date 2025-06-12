Valute / HIPO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
HIPO: Hippo Holdings Inc
37.32 USD 0.03 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HIPO ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 36.87 e ad un massimo di 37.61.
Segui le dinamiche di Hippo Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIPO News
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Baldwin ottiene un prestito incrementale di 75 milioni di dollari e rifinanzia il debito esistente
- Hippo Holdings CEO McCathron sells $92k in shares
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Wall Street Analysts See a 26.6% Upside in Hippo Holdings (HIPO): Can the Stock Really Move This High?
- Hippo stock price target raised to $40 from $35 at JMP on profitability
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hippo (HIPO) Q2 Profit Surges 103%
- MetLife to Report Q2 Earnings: What Do Key Estimates Say?
- Enact Holdings, Inc. (ACT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- B.Riley initiates coverage on Hippo Holdings stock with Buy rating
- Hippo Holdings CEO sells $73,197 in stock
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
Intervallo Giornaliero
36.87 37.61
Intervallo Annuale
15.74 38.97
- Chiusura Precedente
- 37.29
- Apertura
- 37.34
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- Minimo
- 36.87
- Massimo
- 37.61
- Volume
- 135
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 11.74%
- Variazione Semestrale
- 46.70%
- Variazione Annuale
- 122.14%
20 settembre, sabato