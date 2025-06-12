Währungen / HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc
37.29 USD 0.31 (0.84%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HIPO hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.03 bis zu einem Hoch von 38.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hippo Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HIPO News
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Baldwin sichert sich Zusatzkredit von 75 Mio. US-Dollar und refinanziert bestehende Verbindlichkeiten
- Nach Kursrally: CEO von Hippo Holdings verkauft Aktienpaket
- Hippo Holdings CEO McCathron sells $92k in shares
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Wall Street Analysts See a 26.6% Upside in Hippo Holdings (HIPO): Can the Stock Really Move This High?
- Hippo stock price target raised to $40 from $35 at JMP on profitability
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hippo (HIPO) Q2 Profit Surges 103%
- MetLife to Report Q2 Earnings: What Do Key Estimates Say?
- Enact Holdings, Inc. (ACT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- B.Riley initiates coverage on Hippo Holdings stock with Buy rating
- Hippo Holdings CEO sells $73,197 in stock
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
Tagesspanne
37.03 38.24
Jahresspanne
15.74 38.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.98
- Eröffnung
- 37.62
- Bid
- 37.29
- Ask
- 37.59
- Tief
- 37.03
- Hoch
- 38.24
- Volumen
- 207
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 11.65%
- 6-Monatsänderung
- 46.58%
- Jahresänderung
- 121.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K