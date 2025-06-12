Moedas / HIPO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HIPO: Hippo Holdings Inc
37.40 USD 0.42 (1.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HIPO para hoje mudou para 1.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.30 e o mais alto foi 38.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Hippo Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIPO Notícias
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Baldwin obtém empréstimo adicional de US$ 75 milhões e reajusta dívida existente
- Hippo Holdings CEO McCathron sells $92k in shares
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Wall Street Analysts See a 26.6% Upside in Hippo Holdings (HIPO): Can the Stock Really Move This High?
- Hippo stock price target raised to $40 from $35 at JMP on profitability
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hippo (HIPO) Q2 Profit Surges 103%
- MetLife to Report Q2 Earnings: What Do Key Estimates Say?
- Enact Holdings, Inc. (ACT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- B.Riley initiates coverage on Hippo Holdings stock with Buy rating
- Hippo Holdings CEO sells $73,197 in stock
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
Faixa diária
37.30 38.24
Faixa anual
15.74 38.97
- Fechamento anterior
- 36.98
- Open
- 37.62
- Bid
- 37.40
- Ask
- 37.70
- Low
- 37.30
- High
- 38.24
- Volume
- 52
- Mudança diária
- 1.14%
- Mudança mensal
- 11.98%
- Mudança de 6 meses
- 47.01%
- Mudança anual
- 122.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh