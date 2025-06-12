시세섹션
통화 / HIPO
주식로 돌아가기

HIPO: Hippo Holdings Inc

37.32 USD 0.03 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HIPO 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.87이고 고가는 37.61이었습니다.

Hippo Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIPO News

일일 변동 비율
36.87 37.61
년간 변동
15.74 38.97
이전 종가
37.29
시가
37.34
Bid
37.32
Ask
37.62
저가
36.87
고가
37.61
볼륨
135
일일 변동
0.08%
월 변동
11.74%
6개월 변동
46.70%
년간 변동율
122.14%
20 9월, 토요일