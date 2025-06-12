통화 / HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc
37.32 USD 0.03 (0.08%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HIPO 환율이 오늘 0.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.87이고 고가는 37.61이었습니다.
Hippo Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
36.87 37.61
년간 변동
15.74 38.97
- 이전 종가
- 37.29
- 시가
- 37.34
- Bid
- 37.32
- Ask
- 37.62
- 저가
- 36.87
- 고가
- 37.61
- 볼륨
- 135
- 일일 변동
- 0.08%
- 월 변동
- 11.74%
- 6개월 변동
- 46.70%
- 년간 변동율
- 122.14%
20 9월, 토요일