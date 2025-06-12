Divisas / HIPO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HIPO: Hippo Holdings Inc
36.98 USD 0.28 (0.75%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HIPO de hoy ha cambiado un -0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 36.95, mientras que el máximo ha alcanzado 38.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hippo Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HIPO News
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Baldwin asegura un préstamo incremental de 75 millones de dólares y reajusta su deuda existente
- Baldwin obtiene préstamo incremental de $75 millones y refinancia deuda existente
- El director ejecutivo de Hippo Holdings, McCathron, vende acciones por 92.000 dólares
- Hippo Holdings CEO McCathron sells $92k in shares
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- MFC Renews Centum Deal to Broaden Mortgage and Retirement Solutions
- Wall Street Analysts See a 26.6% Upside in Hippo Holdings (HIPO): Can the Stock Really Move This High?
- Hippo stock price target raised to $40 from $35 at JMP on profitability
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Hippo (HIPO) Q2 Profit Surges 103%
- MetLife to Report Q2 Earnings: What Do Key Estimates Say?
- Enact Holdings, Inc. (ACT) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Hippo Holdings Inc. (HIPO) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Next Week's Release
- B.Riley initiates coverage on Hippo Holdings stock with Buy rating
- Hippo Holdings CEO sells $73,197 in stock
- CureVac, TELUS International, Oracle And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CureVac (NASDAQ:CVAC), DeFi Development (NASDAQ:DFDV)
Rango diario
36.95 38.23
Rango anual
15.74 38.97
- Cierres anteriores
- 37.26
- Open
- 37.44
- Bid
- 36.98
- Ask
- 37.28
- Low
- 36.95
- High
- 38.23
- Volumen
- 342
- Cambio diario
- -0.75%
- Cambio mensual
- 10.72%
- Cambio a 6 meses
- 45.36%
- Cambio anual
- 120.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B