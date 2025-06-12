CotationsSections
Devises / HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc

37.32 USD 0.03 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HIPO a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 36.87 et à un maximum de 37.61.

Suivez la dynamique Hippo Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
36.87 37.61
Range Annuel
15.74 38.97
Clôture Précédente
37.29
Ouverture
37.34
Bid
37.32
Ask
37.62
Plus Bas
36.87
Plus Haut
37.61
Volume
135
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
11.74%
Changement à 6 Mois
46.70%
Changement Annuel
122.14%
