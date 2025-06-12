通貨 / HIPO
HIPO: Hippo Holdings Inc
37.29 USD 0.31 (0.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HIPOの今日の為替レートは、0.84%変化しました。日中、通貨は1あたり37.03の安値と38.24の高値で取引されました。
Hippo Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
37.03 38.24
1年のレンジ
15.74 38.97
- 以前の終値
- 36.98
- 始値
- 37.62
- 買値
- 37.29
- 買値
- 37.59
- 安値
- 37.03
- 高値
- 38.24
- 出来高
- 207
- 1日の変化
- 0.84%
- 1ヶ月の変化
- 11.65%
- 6ヶ月の変化
- 46.58%
- 1年の変化
- 121.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K